Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- «Дружба» нуждается в экспертизе. Судьбу моста вновь обсудили в мэрии Орла.



- Капитальный ремонт - с осложнениями. Мы пообщались с теми, кто не рад, что попал в программу.



- Они выполнили свой долг до конца. Сегодня увековечили память еще троих мужественных орловских парней.



- Под видеоконтроль. В Болховском микрорайоне установят дополнительные камеры наблюдения.



- На колесах - по всей России. Мы познакомились с блогером- путешественником.



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Вести-Орёл

22 октября 2019 года







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