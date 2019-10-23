Новости версия для печати В поселке Верховье сгорела хозпостройка Пострадавших в ЧП нет.



В результате пожара в хозпостройке термические повреждения на площади восемь квадратных метров получили потолочные перекрытия. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Размер ущерба устанавливается; пострадавших нет.



Всего же за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 20 раз, из них – девять выездов на ликвидацию возгораний и двенадцать – на различные происшествия.





Анастасия Дорохова

23 октября 2019 года







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