Новости версия для печати Дом-музей Русанова в Орле планируют открыть в начале ноября Ремонтные работы в нем начались несколько дней назад.



Работы ведутся оперативно - привели в порядок служебные помещения и один из экспозиционных залов. Освежили полы, стены, оконные рамы. И скоро музей откроет свои двери для посетителей.

Ирина Лазоренко, заведующая Домом-музеем В. А. Русанова: «Все работы ремонтные практически завершены, осталось только повесить экспозицию, смонтировать освещение, и мы готовы к работе. Открываемся мы примерно в ноябре, в первых числах».





Мария Семак

23 октября 2019 года







На главную страницу





