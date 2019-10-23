Новости версия для печати «Благовест» - для Бунина Оказывал ли фольклор влияние на творчество Ивана Бунина? Этой теме посвятили литературно-музыкальную встречу «Песни Родины», которая состоялась в музее писателя. Что нового открыли для себя зрители в жизни и мировоззрении классика?



Фольклор редко связывают с творчеством Ивана Бунина, но на самом деле он очень увлекался народной песней и былинами. Об этом сотрудники музея Ивана Бунина рассказали во время литературно-музыкальной встречи «Песни Родины», участие в которой принял ансамбль Дома творчества Заводского района «Благовест». Зрители услышали удивительные народные песни и узнали о том, как народная песня, русский язык, музыка сопровождали писателя с самого рождения, а первыми друзьями Бунина были обычные крестьянские ребята.



В исполнении ансамбля «Благовест» прозвучали те самые песни, которые вполне мог слышать и слушать писатель. Для пополнения своего репертуара, а ансамблю более тридцати лет, его руководитель Тамара Землина пользуется самыми разными источниками.

Тамара Землина, художественный руководитель ансамбля «Благовест»: «Мы пользуемся и древними источниками, и ищем в интернете ансамбли гусляров - изучаем их песни и делаем свои аранжировки».

Народная музыка привлекала и сопровождала Бунина в разные периоды жизни. Его жена вспоминала, что в свой полтавский период, он с большой компанией друзей ходили гулять за город и слушать чудесные украинские песни и пел их сам. Позже Бунин писал своему другу, что бывает на ярмарках и в деревнях, знакомясь со слепыми и нищими, слушая их песнопения. И, возможно, без влияния русской музыки, фольклора, произведения писателя были бы немного иными, и мы никогда не прочли бы рассказ «Лирник Родион» и многие другие.









Эва Стасюлевич

23 октября 2019 года







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