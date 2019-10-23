Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- «Вести» пообщались с жителями дома, ремонт которого капитально провалился. Выяснили - кто виноват, и что теперь делать?



- Народное творчество - как источник вдохновения. В музее Бунина звучали «Песни Родины». Наша съемочная группа побывала на литературно-музыкальной встрече.



- Закрыто на зиму: как владельцам дачных участков сохранить свое имущество до следующей весны и уберечь от воров? Расскажем, что рекомендует полиция.



- Пересчитают и привлекут к ответственности: В Орле уточнят список граждан, уклоняющихся от призыва.



- Финансовая поддержка активных и неравнодушных: сегодня в Орле начался прием заявок на участие в областном конкурсе лучших молодежных инициатив. Какая награда ждет победителей?



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Вести-Орёл

23 октября 2019 года







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