Новости версия для печати Двое орловцев подозреваются в покушении на сбыт наркотиков В СКР возбудили уголовное дело. Его фигурантами стали 18-летний житель региона и его несовершеннолетний подельник.



По данным следствия, в октябре этого года молодые люди попытались сбыть запрещенные вещества синтетического происхождения через «закладки» в Ливенском районе. Но довести задуманное до конца им не удалось, их задержали сотрудники полиции.



Сейчас следователи собирают и закрепляют доказательную базу, расследование уголовного дела продолжается.





Надежда Невматулина

23 октября 2019 года







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