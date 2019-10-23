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Не заметен - значит под угрозой

В орловской Госавтоинспекции озабочены опасной тенденцией к росту числа погибших пешеходов на федеральных автодорогах в ночное и вечернее время. Светоотражающие элементы, которые снижают риск попасть под машину в темное время суток, у пеших участников движения пока не в ходу. Это подтвердил вечерний рейд в Орловском районе.

Благодаря световозвращающим нашивкам на форменной одежде инспектор заметен даже при минимальном освещении. Такие же фликеры сотрудники ГИБДД хотят видеть и на пешеходах, которые идут по загородным дорогам в темное время суток. Не иметь их – не просто неосторожность, а правонарушение.

Экипажи ДПС вышли в ночной рейд. Задача - обратить внимание на участников дорожного движения, которые передвигаются вне населенных пунктов без светоотражающего снаряжения.

Трасса Орел - Тамбов, около восьми вечера. Темно и туманно, видимость минимальная. Ждать нарушителя инспекторам долго не приходится. Пешеходу-нарушителю выписали штраф и напомнили о правилах дорожного движения. Пешеход попытался оправдаться тем, что спешил на маршрутку. Одно инспекторам хорошо известно: никакие оправдания не могут отменить последствий ДТП. Одна из недавних трагедий произошла на 351-м километре трассы М-2. Случай классический: женщина без светоотражающих элементов вышла на темную дорогу и погибла под колесами автомобиля.
Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Только за истекший период октября текущего года на федеральных автодорогах нашей области было зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых три пешехода погибли. Во всех случаях у пешеходов не было светоотражающих элементов. За отчетный период текущего года инспекторами ГИБДД было привлечено более 1300 пешеходов, которые находились на загородных трассах, не имея светоотражающих элементов».

Отражайки – обязательный предмет и для водителей. Без него покидать кабину на темной трассе нельзя. Но к новой норме многие автомобилисты пока относятся формально.

В ГИБДД резюмируют: быть на дороге незаметным – самый верный способ стать пациентом травматолога, а то и вовсе угодить к патологоанатому.




Иван Суверин
23 октября 2019 года

 


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