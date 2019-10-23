Новости версия для печати Орловский хор «ЛИК» открыл новый сезон В бывшем ДК Железнодорожников (теперь это здание принадлежит областной филармонии) прошел первый в этом сезоне концерт Лауреата международных и Всероссийских конкурсов, камерного хора «ЛИК». Обычно репертуар хора это, прежде всего, духовная музыка, но в этот раз хористы удивили своих постоянных поклонников и зрителей.



В концерте прозвучала не та музыка, к которой привыкли поклонники коллектива, и много солистов. Были представлены хоровые сочинения русских композиторов, народные песни, песни советского периода, классические и городские романсы в обработке для хорового исполнения. Оказывается, такая программа составлена буквально по заявкам зрителей.

Дмитрий Коваленко, художественный руководитель хора «ЛИК»: «Учли мнения тех самых любителей музыки, которые для нас самые родные, мы для них работаем. Они как-то сказали: «Духовная музыка это чудесно, а кроме этого что?». У нас есть много народных песен - и русских, и не только русских, есть и американские спиричуэлс, есть и духовная музыка и стилизации».

Практически вся программа новая, и это тоже сюрприз для зрителя. Кроме русской музыки зал услышал и произведения современных американских композиторов. Буквально с первого исполненного номера - овации, - соскучились за лето и музыканты и поклонники.

Ольга Гарбар, музыковед Орловской областной филармонии: «Я считаю, что любая хорошая музыка - она духовная, она для души».

Сезон только начался, музыканты обживают новое здание, а впереди еще много самых разных музыкальных встреч. Уже 4 ноября зрителей ждут на закрытие фестиваля «Орловская музыкальная осень», где выступят губернаторский оркестр и виолончелист из Москвы (6+).









Эва Стасюлевич

23 октября 2019 года







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