Четыре общественные территории в Орле уже благоустроены

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среда
23.10.2019
18:21:55
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Четыре общественные территории в Орле уже благоустроеныЭто третья очередь парка «Ботаника» и бульвара Победы, скверы имени Гуртьева и 5-й Орловской стрелковой дивизии. На остальных - работы еще идут.
В завершающей стадии - реконструкция площади Содружества. По контракту срок окончания работ - 30 ноября. Но подрядчик обещает сдать объект раньше. Сейчас там продолжается укладка асфальта.
В сквере Комсомольцев ремонтируют тротуары, частично уложено покрытие детской площадки. Работы там должны завершиться к середине ноября. На финишной прямой благоустройство Городского парка культуры и отдыха. Помимо новых дорожек, там появится и место для обмена книгами.
Конструкция для буккроссинга уже изготовлена. Напомним, благоустройство на этих объектах проходит в рамках программы «Формирование современной городской среды».
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