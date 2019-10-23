Новости версия для печати Четыре общественные территории в Орле уже благоустроены Это третья очередь парка «Ботаника» и бульвара Победы, скверы имени Гуртьева и 5-й Орловской стрелковой дивизии. На остальных - работы еще идут.



В завершающей стадии - реконструкция площади Содружества. По контракту срок окончания работ - 30 ноября. Но подрядчик обещает сдать объект раньше. Сейчас там продолжается укладка асфальта.



В сквере Комсомольцев ремонтируют тротуары, частично уложено покрытие детской площадки. Работы там должны завершиться к середине ноября. На финишной прямой благоустройство Городского парка культуры и отдыха. Помимо новых дорожек, там появится и место для обмена книгами.



Конструкция для буккроссинга уже изготовлена. Напомним, благоустройство на этих объектах проходит в рамках программы «Формирование современной городской среды».





Надежда Невматулина

23 октября 2019 года







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