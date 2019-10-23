Новости версия для печати В этом году Орловский областной центр народного творчества празднует 80 лет со дня открытия И эту дату планируют отмечать не один день. О том, как это будет, сегодня сотрудники центра рассказали журналистам.



В центре работают по трем направлением: сохраняют традиции, сотрудничают с муниципальными образованиями и домами культуры, развивают и поддерживают любительское творчество. Впереди у центра целая декада событий - форумы, фестивали, концерты, методические и практические семинары которые будут проходить до 15 декабря в разных районах Орловской области.





Надежда Невматулина

23 октября 2019 года







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