Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Не заметен - значит под угрозой. Почему пешеходы и водители пренебрегают светоотражателями? И чем это грозит? Вместе с инспекторами ГИБДД мы отправились в ночной рейд по дорогам региона.



- Четыре - сданы, четыре - на подходе. Как преобразились общественные территории?



- Новый сезон хора «ЛИК». Чем удивляют зрителя? «Вести» побывали на концерте губернаторского коллектива в новом зале.



- Сохраняют культуру уже 80 лет. Сегодня в Центре народного творчества нам рассказали о юбилейных планах.



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Вести-Орёл

23 октября 2019 года







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