Новости версия для печати В Орле прошла большая ярмарка вакансий Найти работу и не потеряться, бегая по разным учреждениям и предприятиям - такую возможность дает городская ярмарка вакансий. Подобные мероприятия проводятся регулярно в разных районах области, но раз в год проходит большая городская ярмарка. Наш корреспондент Ольга Селиверстова попыталась найти работу.



Орловская городская ярмарка вакансий открылась в фундаментальной библиотеке Орловского госуниверситета. В одном зале собрались и частные предприятия, и государственные учреждения - всего порядка 60 фирм и компаний.



У ярмарки вакансий - официальный статус. В числе организаторов областные и городские органы власти и служба занятости. Все предложения - с белой зарплатой и соцпакетом.



Ирина Гаврилина, руководитель департамента соцзащиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области: «Ярмарка это всегда подспорье, потому что мы используем любые рычаги для того чтобы положительно повлиять на трудовой рынок региона».

Если у представителей компаний вакансию найти не удалось, можно было поискать в специальных журналах. Их подготавливают службы занятости разных районов. Для удобства вакансии разбиты на сферы деятельности. К слову, традиционно высокие зарплаты у рабочих специальностей - доходит до 30, а иногда и до 40 тысяч. Сейчас безработица в области колеблется на уровне 4%, но к концу года обычно снижается.



Ну, а сегодня кто-то уже нашел работу, а кто-то реально оценил свои шансы.









Ольга Селиверстова

23 октября 2019 года







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