Новости версия для печати В Орле «всплыла» очередная фальшивая купюра Ее предъявитель задержан. Инцидент произошел в отделении одного из банков Орла.



С просьбой оказать помощь в оплате коммунальных услуг к сотруднику банка обратился один из посетителей. Предъявив купюру номиналом 5000 рублей, мужчина якобы не обратил внимание на отсутствие признаков подлинности банкноты. Позже, заметив подозрение у персонала, мужчина попытался покинуть здание банка без объяснения причин. Прибывшие сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя, которым оказался житель Орла 1977 года рождения. В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту возбуждено уголовное дело.





Анастасия Дорохова

23 октября 2019 года







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