Новости версия для печати В Орловской области зафиксирован пятый случай бешенства животных с начала года На этот раз болезнь лабораторно подтверждена у собаки, которая обитала в одном из подворий Сосковского района.



В Россельхознадзоре напоминают: бешенство - острая и опасная вирусная болезнь животных и человека. Заражение происходит при непосредственном контакте с источником возбудителя. Общая продолжительность от пяти до восьми дней. Напомним, с начала года это первый случай выявления болезни у домашнего животного. До этого бешенство фиксировали у лис. Специалисты говорят: в целом ситуация в регионе стабильна. Для сравнения, в прошлом годы было зафиксировано 52 случая бешенства среди животных.





Надежда Невматулина

23 октября 2019 года







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