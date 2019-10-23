Новости версия для печати Соцработникам Покровского района посвятили заседание клуба творческой интеллигенции «Светлица» Встреча состоялась в библиотеке имени Бунина в Орле.



Сотрудники библиотеки подготовили книжную выставку «Покровский район: мой край, моя судьба» и слайд-программу о районе. А социальный центр рассказал о своей деятельности.



Наталья Бойко, заведующая отделением социальной реабилитации и активного долголетия Покровского района: Мы используем все средства, которые помогают людям социализироваться в обществе, чтобы, когда они ушли на пенсию, они не оставались одни - некоторые теряются, начинают скучать. В нашем же центре люди занимаются в Университете золотого возраста. У нас работает факультет православия, факультет садоводства и растениеводства, историко-краеведческий факультет. Работает кружок прикладного искусства «Фантазия», работает клуб «Активное долголетие», мы очень часто проводим спортивные марафоны, пропагандируем здоровый образ жизни и действуем под девизом «Бегом от старости».

Также на встрече социальный центр Покровского района представил выставку творческих работ, среди которых - вышивка Антонины Филипповой. В прошлом году одна из ее работ была признана лучшей в номинации «Декоративно-прикладное творчество» на Всероссийском конкурсе «Таланты России».



Кроме этого, сегодня в Бунинке прошла встреча с публицистом, писателем и краеведом Александром Полынкиным. Он поделился творческими планами и рассказал о новых книгах. С музыкальной программой на вечере выступила вокальная группа «Россияночка».





Татьяна Тимохина

23 октября 2019 года







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