Новости версия для печати В национальном парке «Орловское полесье» отметят День зубра Гостей ждут 25 октября.



По традиции, в этот день наградят победителей конкурсов «Письмо-обращение зубра к человеку», рисунка «Зубр Полесья» и поделки «В гостях у зубра». В конкурсах принимали участие школьники трех областей – Орловской, Брянской и Калужской.



Отметим, было время, когда зубры чуть не исчезли с лица земли. С 1996 популяция зубров восстанавливается в национальном парке «Орловское полесье» в естественных условиях. Сейчас в нашем заповеднике проживает более 400 особей.





Мария Семак

24 октября 2019 года







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