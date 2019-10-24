Мценское предприятие наказали за сброс сточных вод в реку Лисица

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четверг
24.10.2019
9:16:58
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Мценское предприятие наказали за сброс сточных вод в реку ЛисицаСлучай нарушения законодательства оказался не единичным.
Установлено, что предприятие осуществляло сброс в реку Лисица производственных сточных вод, качество которых по показателям концентраций вредных веществ не отвечало экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям.
За нарушение нормативных требований к охране и использованию водного объекта предприятие неоднократно привлекалось Управлением Росприроднадзора по Орловской области к административной ответственности. Кроме того, на момент проверки у предприятия отсутствовал утвержденный проект нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов, поступающих в реку Лисица.
В настоящее время в рамках исполнения судебного решения организацией проведены мероприятия по оптимизации водопотребления и водоотведения, установлены соответствующие очистные системы для обезвреживания сбрасываемых в реку сточных вод.
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