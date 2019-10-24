В магазин – с советами от Роспотребнадзора

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четверг
24.10.2019
13:03:42
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В магазин – с советами от РоспотребнадзораКак выбрать качественные продукты, и что делать, если овощи и фрукты, которые вы купили – явно подпорчены? На эти вопросы готовы ответить специалисты Роспотребнадзора.
Новая горячая линия в управлении будет работать до 6 ноября.
Звонки ждут по будням с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 13:45) по телефонам горячих линий 8(4862) 41-83-45 и 8(4862) 42-26-75.
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