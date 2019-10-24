Новости версия для печати В магазин – с советами от Роспотребнадзора Как выбрать качественные продукты, и что делать, если овощи и фрукты, которые вы купили – явно подпорчены? На эти вопросы готовы ответить специалисты Роспотребнадзора.



Новая горячая линия в управлении будет работать до 6 ноября.



Звонки ждут по будням с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 13:45) по телефонам горячих линий 8(4862) 41-83-45 и 8(4862) 42-26-75.





Мария Семак

24 октября 2019 года







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