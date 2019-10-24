Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- На память денег нет? Почему сквер Артиллеристов в самом центре Орла находится в жутком состоянии?



- Есть предложение. Сегодня соискатели могли пообщаться с будущими работодателями. Получилось ли у нашего корреспондента найти работу?



- Традиции орловской литературы. Сегодня была представлена новая детская книга Юрия Оноприенко.



- Старт в большой спорт. Сразу в двух школах Залегощенского района сегодня открыли спортзалы после ремонта.



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Вести-Орёл

23 октября 2019 года







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