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четверг
24.10.2019
0:10:43
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Попранная память?Подвиг - для всей страны. Проблема - орловская. Сквер Артиллеристов открыли в 2015 году. В его создание участвовали и общественники, и власти. Тогда, к празднованию 70-летия Великой Победы, это был подарок. Пять лет спустя гарантия подрядчика истекла, пропало освещение, ветшает сквер. Или стирается память о тех, кто погиб ради нас, потомков победителей? О том, как вечное столкнулось с бытовым... и проигрывает, расскажет Всеволод Трифонов.
Пока в Орле активно преображаются скверы и парки, некоторые территории, которые тоже в свое время торжественно открывали, сегодня выглядят заброшенными. Сквер Артиллеристов открыли в 2015 году, но построена была только первая очередь. Пять лет назад был представлен проект, который победил в конкурсе. Но сейчас, как говорит инициатор закладки сквера, памятник приравняли чуть ли не к дворовой территории.
Сквер посвящен подвигу старшего сержанта Николая Сиротинина, ценою своей жизни задержавшего продвижение 4-й танковой дивизии Гудериана, и подвигу единственного женского противотанкового расчета 148-й стрелковой дивизии, который за 12 дней боев подбил четыре вражеских танка.
Основатели этого сквера считают, что на памятнике необходимо написать имена героев, а самому скверу нужна реконструкция.
В сквере полностью отсутствует освещение и подсветка памятника снизу, как предусматривалось в проекте. Страшно представить, что здесь происходит в вечернее время. Впрочем, и представлять не надо: сквер погружается в темноту и становится местом притяжения любителей выпить на свежем воздухе.
Так по какой же причине все это происходит? На этот вопрос попытался ответить представитель городской администрации.
Однако у города лимитов на восстановление не достаточно. На те средства, которые выделялись, подремонтировали плитку.
Что дальше будет со сквером?
В этом году в Орле реализуется программа «Благоустройство городской среды». Мэрия даже запустила голосование на своем сайте, где представлен список общественных территорий. Из него жители должны выбрать, где пройдет реконструкция. Сквера Артиллеристов там нет. Впереди 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Власти обещают исправить ситуацию. Как, и успеют ли, узнаем в мае следующего года.
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