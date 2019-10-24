Новости версия для печати Попранная память? Подвиг - для всей страны. Проблема - орловская. Сквер Артиллеристов открыли в 2015 году. В его создание участвовали и общественники, и власти. Тогда, к празднованию 70-летия Великой Победы, это был подарок. Пять лет спустя гарантия подрядчика истекла, пропало освещение, ветшает сквер. Или стирается память о тех, кто погиб ради нас, потомков победителей? О том, как вечное столкнулось с бытовым... и проигрывает, расскажет Всеволод Трифонов.



Пока в Орле активно преображаются скверы и парки, некоторые территории, которые тоже в свое время торжественно открывали, сегодня выглядят заброшенными. Сквер Артиллеристов открыли в 2015 году, но построена была только первая очередь. Пять лет назад был представлен проект, который победил в конкурсе. Но сейчас, как говорит инициатор закладки сквера, памятник приравняли чуть ли не к дворовой территории.



Геннадий Майоров, председатель Орловского союза журналистов: «Предлагают в конкурсе участвовать, собирать подписи жителей - во дворе - да, я понимаю, когда люди голосуют, чтобы двор благоустроить, но это же общенациональное достояние. Два подвига, увековеченные здесь, они уникальны для страны, не только для Орловщины».

Сквер посвящен подвигу старшего сержанта Николая Сиротинина, ценою своей жизни задержавшего продвижение 4-й танковой дивизии Гудериана, и подвигу единственного женского противотанкового расчета 148-й стрелковой дивизии, который за 12 дней боев подбил четыре вражеских танка.



Основатели этого сквера считают, что на памятнике необходимо написать имена героев, а самому скверу нужна реконструкция.



Геннадий Майоров, председатель Орловского союза журналистов: «Речь не только о благоустройстве сквера идет. Без моего участия сделали надписи, они неправильные, их надо переделать. Но я не могу ни шагу ступить - это не моя земля, а муниципальная - мне надо согласовывать. Все как бы услышали, покивали головами, есть переписка и ничего не сдвигается с места».

В сквере полностью отсутствует освещение и подсветка памятника снизу, как предусматривалось в проекте. Страшно представить, что здесь происходит в вечернее время. Впрочем, и представлять не надо: сквер погружается в темноту и становится местом притяжения любителей выпить на свежем воздухе.



Так по какой же причине все это происходит? На этот вопрос попытался ответить представитель городской администрации.



Дмитрий Фролов, и.о. начальника МКУ «УКХ г. Орла»: По поводу освещения - подрядная организация давала гарантию в 2015 году на два года, соответственно в 2017 году она закончилась. Свет не горит по причине порыва линии электропередач. Мы обследовали этот дефект. Порядка 170 тысяч рублей нам необходимо, чтобы поменять там кабель».

Однако у города лимитов на восстановление не достаточно. На те средства, которые выделялись, подремонтировали плитку.



Что дальше будет со сквером?



Дмитрий Фролов, и.о. начальника МКУ «УКХ г. Орла»: «Сквер одним из первых мы поставили в программу ремонта, и доведенные лимиты, а мы их запросили, позволят нам его благоустроить. То есть, освещение, благоустройство, плитка, лавки, озеленение - все там будет в должном виде. Я уверяю, что так и будет».

В этом году в Орле реализуется программа «Благоустройство городской среды». Мэрия даже запустила голосование на своем сайте, где представлен список общественных территорий. Из него жители должны выбрать, где пройдет реконструкция. Сквера Артиллеристов там нет. Впереди 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Власти обещают исправить ситуацию. Как, и успеют ли, узнаем в мае следующего года.









Всеволод Трифонов

23 октября 2019 года







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