Новости версия для печати В деревне Образцово водителю «Деу» помешало сразу три препятствия В результате ДТП водитель получил травмы.



23 октября в 23:35 водитель 1983 г.р., управлял автомобилем «Деу Нексия», следовал по ул. Центральной и наехал на металлический забор. Потом на дороге ему встретились деревянный сарай и дерево.



Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 11 ДТП, среди которых два ДТП с пострадавшими, в результате три человека получили травмы.





Орловское Информбюро

24 октября 2019 года







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