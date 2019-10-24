Новости версия для печати Юные амчане познакомились с профессией пожарного Спасатели пригласили в гости воспитанников двух детских садов города Мценска.



В ходе проведения экскурсии сотрудники части рассказали о пожарной технике и оборудовании, показали служебные помещения и познакомили юных амчан с условиями своей работы. Дети побывали в диспетчерской части, куда поступают звонки и объявляется пожарная тревога. Особый восторг школьников вызвало устройство и оснащение пожарных автомобилей пожарно-техническим вооружением, аварийно-спасательным оборудованием.



Также в ходе экскурсии с детьми была проведена беседа на противопожарную тематику, рассказаны действия в случае возникновения чрезвычайной ситуации.





Анастасия Дорохова

24 октября 2019 года







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