Новости версия для печати Один из орловских балконов починили только после обращения в прокуратуру Управляющую компанию предупреждали ни один раз.



По указанному факту Управлением государственной жилищной инспекции неоднократно проводились проверки в отношении управляющей компании, по результатам которых выдавались предписания о необходимости проведения ремонта балконной плиты. Однако меры по устранению нарушений управляющей компанией приняты не были.



С целью устранения нарушений законодательства прокуратурой Заводского района города Орла в суд было направлено исковое заявление с требованием разработать проект по восстановлению балконной плиты и провести ее капитальный ремонт. Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме, решение суда вступило в законную силу. В настоящее время нарушения устранены, проведен капитальный ремонт указанной балконной плиты.





Анастасия Дорохова

24 октября 2019 года







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