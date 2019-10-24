Новости версия для печати Орловские полицейские по горячим следам раскрыли «оптовую» кражу обуви Преступление было совершено на складе.



В орловский райотдел полиции обратился 27-летний индивидуальный предприниматель. Мужчина заявил, что неизвестные повредили окно в принадлежащей ему половине частного дома и украли оттуда детский электромобиль и несколько десятков пар женской обуви. Потерпевший отметил, что преступление могло произойти в течение двух недель. В это время он не посещал помещение, которое временно использует как склад.



В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, преступление было раскрыто по горячим следам.



Полицейские установили, что к хищению причастен 31-летний мужчина, проживающий во второй половине дома. Оперативники выяснили, что злоумышленник действовал не один. Вместе с ним совершали хищение его сожительница и трое знакомых. Злоумышленники проникли в жилище, разбив окно. Кражу имущества они совершали в течение двух дней. Их добычей стали детский автомобиль, коробки с обувью. Часть похищенного была обнаружена по месту жительства злоумышленников, остальное они сбыли. В ходе проведения дальнейших мероприятий похищенное было изъято. В настоящее время по данному делу ведется следствие.





Анастасия Дорохова

24 октября 2019 года







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