Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


четверг
24.10.2019
13:03:12
Новости
ВСЕ НОВОСТИ
ВИДЕО

Программа передач
Телеканал "РОССИЯ"
Телеканал "РОССИЯ24"
"Радио России. ОРЁЛ"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Аграрный вопрос
От первого лица
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
Всё в дом
Мобильный репортёр
Кавказский дневник
Провинциалы
Пьедестал
Из архива ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Слово о вечном
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Летопись войны

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив

Орловщина
ВЫБОРЫ 2019
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

Орловские полицейские по горячим следам раскрыли «оптовую» кражу обуви

Преступление было совершено на складе.

В орловский райотдел полиции обратился 27-летний индивидуальный предприниматель. Мужчина заявил, что неизвестные повредили окно в принадлежащей ему половине частного дома и украли оттуда детский электромобиль и несколько десятков пар женской обуви. Потерпевший отметил, что преступление могло произойти в течение двух недель. В это время он не посещал помещение, которое временно использует как склад.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, преступление было раскрыто по горячим следам.

Полицейские установили, что к хищению причастен 31-летний мужчина, проживающий во второй половине дома. Оперативники выяснили, что злоумышленник действовал не один. Вместе с ним совершали хищение его сожительница и трое знакомых. Злоумышленники проникли в жилище, разбив окно. Кражу имущества они совершали в течение двух дней. Их добычей стали детский автомобиль, коробки с обувью. Часть похищенного была обнаружена по месту жительства злоумышленников, остальное они сбыли. В ходе проведения дальнейших мероприятий похищенное было изъято. В настоящее время по данному делу ведется следствие.


Анастасия Дорохова
24 октября 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта