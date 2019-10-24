Новости версия для печати В Орле продолжается масштабный ремонт тротуаров Глава исполнительной власти города проехал по «проблемным точкам».



Такого масштабного ремонта тротуаров в Орле не было уже много лет. 10 километров от железнодорожного моста на улице Московской до автовокзала на улице Комсомольской. При ремонте четко придерживаются принципа «от фасада до фасада». Но при этом есть и нарекания от жителей, поскольку некоторые участки с большой проходимостью превратились в полосу препятствий.



На улице 60 лет Октября подрядчик не успевает по срокам, хотя заверяет обратное. Тротуары от Красного моста до завода Медведева готовы на 80 процентов, но возникают проблемы на остановках - людям приходиться обходить место ремонта по проезжей части.



Подрядчик пообещал - самый загруженный участок на остановке «Гостиница «Орел» доделают до 25 октября. Так же проверили, как идет благоустройство в сквере Комсомольцев, здесь уже активно строят детскую площадку, завезли чернозём, чтобы выровнять поверхность территории.

Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «В целом вся ремонтная кампания должна закончиться примерно в середине ноября - 14-20 числа, это сроки муниципальных контрактов. В этот период мы проведем окончательную приемку и сделаем выводы по качеству работ. В следующем году мы продолжим ремонт улично-дорожной сети, который будет включать в себя все, что входит в полосу отвода - ограждения, тротуарная часть, зеленые насаждения».





Всеволод Трифонов

24 октября 2019 года







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