Новости версия для печати Проблемы и перспективы библиотечного дела Ученые, краеведы, историки, работники музеев и архивов из разных городов и стран сегодня собрались в Орле - на традиционные Денисьевские чтения. Тема этой конференции – «Внедрение инноваций и перспективы развития современного библиотечного дела».



Два дня в Бунинке и в институте культуры будут проходить круглые столы, дискуссии, презентации, обсуждения проблем и перспектив современных библиотек. Опытом работы и новыми методиками поделятся участники из из Москвы, С-Петербурга, Брянска, Курска и других городов. Также для гостей организованы экскурсии и выставка документов. Напомним, что в нашем городе чтения проходят с 2003 года.

Наталья Шатохина, заместитель директора Орловской областной библиотеки им. Бунина: «Идея проведения Денисьевских чтений принадлежит Виталию Георгиевичу Сидорову - это наш известный библиотековед, краевед, он был долго директором библиотеки и все время мечтал о проведении такой научно-практической конференции. Почему Денисьевские? Потому что они посвящены нашему земляку Виталию Николаевичу Денисьеву, который известен как библиотековед, библиограф, журналист.





Татьяна Тимохина

24 октября 2019 года







На главную страницу





