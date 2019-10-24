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Проблемы и перспективы библиотечного дела

Ученые, краеведы, историки, работники музеев и архивов из разных городов и стран сегодня собрались в Орле - на традиционные Денисьевские чтения. Тема этой конференции – «Внедрение инноваций и перспективы развития современного библиотечного дела».

Два дня в Бунинке и в институте культуры будут проходить круглые столы, дискуссии, презентации, обсуждения проблем и перспектив современных библиотек. Опытом работы и новыми методиками поделятся участники из из Москвы, С-Петербурга, Брянска, Курска и других городов. Также для гостей организованы экскурсии и выставка документов. Напомним, что в нашем городе чтения проходят с 2003 года.
Наталья Шатохина, заместитель директора Орловской областной библиотеки им. Бунина: «Идея проведения Денисьевских чтений принадлежит Виталию Георгиевичу Сидорову - это наш известный библиотековед, краевед, он был долго директором библиотеки и все время мечтал о проведении такой научно-практической конференции. Почему Денисьевские? Потому что они посвящены нашему земляку Виталию Николаевичу Денисьеву, который известен как библиотековед, библиограф, журналист.



Татьяна Тимохина
24 октября 2019 года

 


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