Новости версия для печати В двух школах Залегощенского района после ремонта открыли спортивные залы Помещения обновили основательно.



К примеру, в зале Ржанопольской школы перекрыли крышу, провели реконструкцию пола, покрасили стены, установили двери и окна, привели в порядок систему отопления. Работы выполнили за три лето. Теперь ребята могут заниматься физкультурой в конформных условиях.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «По программам наказов депутатами Госдумы была сформирована по всей Российской Федерации программа капитального ремонта именно спортивных залов и сельских клубов. В Орловской области эта программа действует уже пять лет. Мы отремонтировали уже 110 спортивных залов». Пётр Алёшин, директор Ржанопольской общеобразовательной школы: «Наши дети участвуют практически во всех спортивных соревнованиях - районных и областных. У нас есть неоднократные медалисты и призеры по легкой атлетике, по настольному теннису, по лыжным гонкам и по футболу».





Мария Семак

24 октября 2019 года







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