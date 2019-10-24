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четверг
24.10.2019
13:02:47
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».
- Ветшает сквер или стирается память о том, как артиллеристы стояли на смерть на пути Гудериана? На мемориале копится мусор, отсутствует освещение... Приведут ли его в порядок? «Вести» получили ответ на этот вопрос.
- Лекция о «Православии и культуре» - с орловскими студентами сегодня встретится Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата.
- Пока - не пешеходные: городские власти проверили, какими темпами идет ремонт тротуаров в Орле. Успевают ли подрядчики к обозначенному сроку сдачи?
- Приставы приглашают: сегодня в ведомстве День открытых дверей. Расскажем, как попасть на консультацию.
- Впереди - победы и рекорды. В двух школах Залегощенского района обновили спортивные залы.
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