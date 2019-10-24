Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


четверг
24.10.2019
16:17:19
Новости
ВСЕ НОВОСТИ
ВИДЕО

Программа передач
Телеканал "РОССИЯ"
Телеканал "РОССИЯ24"
"Радио России. ОРЁЛ"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Аграрный вопрос
От первого лица
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
Всё в дом
Мобильный репортёр
Кавказский дневник
Провинциалы
Пьедестал
Из архива ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Слово о вечном
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Летопись войны

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив

Орловщина
ВЫБОРЫ 2019
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

Взрослые, дети и... кошки

Юные читатели познакомились с персонажами новой детской книги писателя Юрия Оноприенко, лауреата Бунинской премии. Это второе произведение, написанное им для юных читателей. В повести «Мальчик и вулкан» все немного наоборот - дети ведут себя как взрослые, взрослые - шалят и не слушаются. Все происходящие приключения дополняют красочные иллюстрации.

Редактор новой детской книги Юрия Оноприенко, Член Союза писателей России Светлана Голубева говорит, что у этого писателя есть три железных правила, которым он никогда не изменяет.
Светлана Голубева, член Союза писателей России: «Автор должен быть безукоризненно грамотен, во-вторых, должен быть легкий стиль, чтобы читающий не натыкался на сложные, нудные слова, чтобы читал и не замечал процесса чтения, и третье - это увлекательный сюжет».

Сюжет книги «Мальчик и вулкан» (12+) не просто увлекательный, он веселый, добрый, с исчезновениями и появлениями героев. Где взрослые герои немножко дети, а дети, наоборот, - взрослые и умные. Иллюстрации нарисовала художник Ольга Сокова, всему городу она известна как автор милых и добрых шаржей, и персонажи книги, которые вышли из-под ее карандаша получились такими же.
Ольга Сокова, художник-иллюстратор: «Они все добрые, они все друг с другом связаны, у них у всех благородные цели - и у детей, и у взрослых».

Самого автора на презентации не было, но орловским читателям не надо его представлять - он известный писатель, его произведения широко публиковались в России и за рубежом. И это вторая книга для детей написанная им.
Елена Машукова, заместитель председателя правления Орловского отделения Союза писателей России: «Это книга о жизни подростков, которые очень чутко относятся к окружающему миру, и с ними происходят самые замечательные события. А что произойдет - юный читатель узнает сам».

Героями книги стали не только люди, но и кошки, поэтому на презентацию книги пригласили красавца, будущего чемпиона и просто обаятельного лесного норвежского кота. И он пришел. Конечно, не один, а с хозяйкой.
Марьям Ларина, инструктор-фелинолог: «Мыс Шейхом пришли, чтобы рассказать детям о том, как нужно обращаться с животными, что нужно их любить, уважать и оберегать. А Шейх - пример того, как нужно вести себя с ними».

Коллеги и друзья писателя и журналиста рассказали ребятам о новой книге и его творчестве, сотрудники Крыловки, фонд которой сегодня пополнился, уверены, что новая книга «Мальчик и вулкан» обязательно найдет своего читателя.




Эва Стасюлевич
24 октября 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта