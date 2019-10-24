Новости версия для печати Взрослые, дети и... кошки Юные читатели познакомились с персонажами новой детской книги писателя Юрия Оноприенко, лауреата Бунинской премии. Это второе произведение, написанное им для юных читателей. В повести «Мальчик и вулкан» все немного наоборот - дети ведут себя как взрослые, взрослые - шалят и не слушаются. Все происходящие приключения дополняют красочные иллюстрации.



Редактор новой детской книги Юрия Оноприенко, Член Союза писателей России Светлана Голубева говорит, что у этого писателя есть три железных правила, которым он никогда не изменяет.

Светлана Голубева, член Союза писателей России: «Автор должен быть безукоризненно грамотен, во-вторых, должен быть легкий стиль, чтобы читающий не натыкался на сложные, нудные слова, чтобы читал и не замечал процесса чтения, и третье - это увлекательный сюжет».

Сюжет книги «Мальчик и вулкан» (12+) не просто увлекательный, он веселый, добрый, с исчезновениями и появлениями героев. Где взрослые герои немножко дети, а дети, наоборот, - взрослые и умные. Иллюстрации нарисовала художник Ольга Сокова, всему городу она известна как автор милых и добрых шаржей, и персонажи книги, которые вышли из-под ее карандаша получились такими же.

Ольга Сокова, художник-иллюстратор: «Они все добрые, они все друг с другом связаны, у них у всех благородные цели - и у детей, и у взрослых».

Самого автора на презентации не было, но орловским читателям не надо его представлять - он известный писатель, его произведения широко публиковались в России и за рубежом. И это вторая книга для детей написанная им.

Елена Машукова, заместитель председателя правления Орловского отделения Союза писателей России: «Это книга о жизни подростков, которые очень чутко относятся к окружающему миру, и с ними происходят самые замечательные события. А что произойдет - юный читатель узнает сам».

Героями книги стали не только люди, но и кошки, поэтому на презентацию книги пригласили красавца, будущего чемпиона и просто обаятельного лесного норвежского кота. И он пришел. Конечно, не один, а с хозяйкой.

Марьям Ларина, инструктор-фелинолог: «Мыс Шейхом пришли, чтобы рассказать детям о том, как нужно обращаться с животными, что нужно их любить, уважать и оберегать. А Шейх - пример того, как нужно вести себя с ними».

Коллеги и друзья писателя и журналиста рассказали ребятам о новой книге и его творчестве, сотрудники Крыловки, фонд которой сегодня пополнился, уверены, что новая книга «Мальчик и вулкан» обязательно найдет своего читателя.









Эва Стасюлевич

24 октября 2019 года







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