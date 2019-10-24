Новости версия для печати По дороге из Калуги в Орел не доехала «Нива» Водитель и пассажир получили травмы.



23 октября в 20:45 водитель, управляя автомобилем «Шевроле Нива», следовал по автодороге Калуга – Перемышль – Белев – Орел, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП телесные повреждения получил сам водитель и его пассажир 1961 г.р., оба от госпитализации отказались.



Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 11 ДТП, среди которых два ДТП с пострадавшими, в результате три человека получили травмы.





Орловское Информбюро

24 октября 2019 года







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