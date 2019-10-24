Новости версия для печати В орловских тюрьмах изъято 202 телефона Две трети из общего числа – при попытке доставки.



По информации пресс-службы УФСИН России по Орловской области, за доставку либо попытку доставки запрещенных предметов были задержаны 25 граждан, из них привлечены к административной ответственности – 24 гражданина, к уголовной ответственности - 1.



Отмечено также, что по состоянию на 1 октября 2019 года в исправительных учреждениях и следственном изоляторе Орловской области содержится 3562 осужденных и лиц, заключенных под стражу. В истекшем периоде из учреждений УИС области освобождено 1429 человек.





Анастасия Дорохова

24 октября 2019 года







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