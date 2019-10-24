Новости версия для печати Снаряды времён войны были найдены в Новосильском районе Мины и гранаты уничтожили на месте.



23 октября в 8:50 сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы выезжали в Новосильский район, где изъяли и уничтожили две противопехотные мины, 20 минометных мин калибра 50 мм, одну гранату Ф-1, 20 гранат РГД-33, одну гранату РПГ-40, три запала к гранатам РГД-33. В Орловском районе был обезврежен артиллерийский снаряд калибра 75 мм.



Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 15 раз, из них – три выезда на ликвидацию возгораний и двенадцать – на различные происшествия.





Анастасия Дорохова

24 октября 2019 года







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