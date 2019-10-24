Новости версия для печати В Орловском районе сгорел магазин ЧП обошлось без жертв.



В 16:09 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании здания магазина в деревне Михайловка Орловского района. В результате пожара в магазине выгорел деревянный пол на площади два квадратных метра и пластиковый потолок, помещение закопчено по всей площади. Причина пожара и размер ущерба устанавливается; пострадавших нет.



Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 15 раз, из них – три выезда на ликвидацию возгораний и двенадцать – на различные происшествия.





Анастасия Дорохова

24 октября 2019 года







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