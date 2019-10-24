Новости версия для печати В орловской области растет число работающих заключенных С января по сентябрь их оказалось 2108 человек.



Половина из них – осужденные, имеющих исполнительные листы. По информации пресс-службы УФСИН России по Орловской области, среднедневная заработная плата в орловских тюрьмах - 366,3 рублей при плановом показателе 365,2 рублей. Чистая прибыль за истекший период составила 23,5 млн. рублей.



Отмечено также, что по состоянию на 1 октября 2019 года в исправительных учреждениях и следственном изоляторе Орловской области содержится 3562 осужденных и лиц, заключенных под стражу. В истекшем периоде из учреждений УИС области освобождено 1429 человек.





Анастасия Дорохова

24 октября 2019 года







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