Новости версия для печати В Орловской области посчитали уровень жизни людей Отчет за девять месяцев 2019 года опубликовал Орелстат.



Так, по подсчетам сотрудников ведомства, в 2019 году номинальная среднемесячная начисленная заработная плата работников составляет 28 597 рублей, что почти на 6% выше, чем за аналогичный период 2018 года. Посчитано также, что по состоянию на 1 октября 2019 года на 1,5% снизилась среднесписочная численность работников предприятий и составляет чуть более 206 тысяч человек.



Снизилось и число зарегистрированных безработных. В конце сентября их было 3 074 человека.





Анастасия Дорохова

24 октября 2019 года







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