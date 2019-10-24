Новости версия для печати Водные спасатели Орловщины подготовились к работе в осенне-зимний период Готовность судов и снаряжения на центральной спасательной станции Орла была проверена руководством ГИМС.



В ходе смотра были тщательно изучены плавсредства, которые спасатели используют для работы зимой и в межсезонье. Повышенные требования к этим судам предъявляются потому, что с наступлением морозов и ледостава им предстоит эксплуатация в жестких условиях. Кроме того пристальной проверке подверглось аварийно-спасательное и сигнальное имущество, а также документы и специальные допуски личного состава, который может быть задействован в спасательных операциях на воде. Как сообщили в центре ГИМС регионального главка МЧС, плавсредства, инвентарь и персонал готовы к выполнению задач по предназначению.





Иван Суверин

24 октября 2019 года







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