Сегодня стали известны итоги городской ярмарки вакансий

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четверг
24.10.2019
16:17:38
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Сегодня стали известны итоги городской ярмарки вакансийКак сообщает служба занятости Орловской области, работу на ней искали порядка 750 человек.
К некоторым работодателям даже выстраивались очереди. Так, прийти в один из частных детских клубов захотели сразу 2 десятка человек. Всего же на ярмарке было представлено более полутора тысяч вакансий от 75 работодателей. Порядка четырех сотен человек получили приглашения на собеседования. Теперь им предстоит проявить свои знания и умения на деле.
Сколько человек получат реальные записи в своих трудовых книжках, станет известно уже через пару дней. Как отмечают специалисты центров занятости, цифры в статистике безработицы после таких ярмарок обычно снижается.
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