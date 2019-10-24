Новости версия для печати Сегодня стали известны итоги городской ярмарки вакансий Как сообщает служба занятости Орловской области, работу на ней искали порядка 750 человек.



К некоторым работодателям даже выстраивались очереди. Так, прийти в один из частных детских клубов захотели сразу 2 десятка человек. Всего же на ярмарке было представлено более полутора тысяч вакансий от 75 работодателей. Порядка четырех сотен человек получили приглашения на собеседования. Теперь им предстоит проявить свои знания и умения на деле.



Сколько человек получат реальные записи в своих трудовых книжках, станет известно уже через пару дней. Как отмечают специалисты центров занятости, цифры в статистике безработицы после таких ярмарок обычно снижается.





Ольга Селиверстова

24 октября 2019 года







На главную страницу





