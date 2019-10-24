Новости версия для печати Орел посетил известный церковный и общественный деятель Владимир Легойда Владимир Легойда - председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата, временно исполняющий обязанности руководителя пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, профессор МГИМО.



Сегодня Владимир Легойда встретился с губернатором Орловской области. Во встрече также принял участие митрополит Орловский и Болховский Тихон. Говорили о взаимодействии церкви и власти, о работе с молодежью и о многом другом.



Андрей Клычков поблагодарил известного церковного и общественного деятеля за визит, рассказал о фестивале колокольного искусства «Бирюза», который недавно прошел в Болхове, и подчеркнул, что между властью и Орловской митрополией налажено тесное взаимодействие.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы договаривались уже неоднократно о том, чтобы мы взаимодействия выстраивали не только между нами как руководителями, но и выстраивали всю работу - патриотка, молодежь, работа с населением, жителями».

Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата: «Это какое-то сугубое время практических дел, я понимаю, что они есть. Я очень рад, что вы так приняли владыку. Владыку мы знаем давно, дружим. Владыка, конечно, замечательный. Я думаю, что многое вместе удастся сделать».





Надежда Невматулина

24 октября 2019 года







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