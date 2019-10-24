Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- О работе с молодежью и не только. Сегодня в наш регион приехал известный церковный и общественный деятель Владимир Легойда.



- Порядка четырех сотен орловцев получили приглашения на собеседования. Мы узнали, как ярмарки вакансий помогают найти работу.



- Памятный знак - жертвам Гражданской войны. Сто лет спустя

мы побывали там, где в 1919 году деникинцы потерпели поражение.



- В Залегощенском районе открыли два новых спортзала. Мы разделили с залегощенцами радость спортивного новоселья.



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Вести-Орёл

24 октября 2019 года







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