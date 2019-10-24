Новости версия для печати Под Орлом появился памятный знак жертвам Гражданской войны Памятный знак «Жертвам, павшим в ходе Орловско-Кромской операции октября-ноября 1919 года» установили на границе села Альшанские Выселки. Это событие стало первым в цепочке мероприятий, посвящённых 100-летию тех страшных событий.



Поклонный крест на границе села Альшанские Выселки Орловского района появился 10 лет назад - на 90-летие Орловско-Кромской операции. Но он не имел никаких опознавательных знаков, именно поэтому активисты нескольких орловских общественных движений решили устранить недоработку. Историки отмечают, что это место, как и сами события 100-летней давности, уникальны. Именно здесь произошли ключевые события Гражданской войны, когда Белая армия Деникина, двигавшаяся к Москве, потерпела поражения в крупнейших боях с красноармейцами.



Анатолий Перелыгин, кандидат исторических наук: «Главное - не допустить обострения внутренних отношений до нового социального конфликта, до революции и гражданской войны. Это главный вывод, который мы должны сделать из той братоубийственной войны, вывод, который нам должен помочь решать внутренние проблемы».





Антон Киселёв

24 октября 2019 года







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