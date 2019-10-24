Новости версия для печати О сложном и вечном - на простом и понятном языке Сегодня Орловщину посетил известный церковный и общественный деятель Владимир Легойда. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата встретился с представителями власти и молодежью. Перед студентами Владимир Легойда выступил с лекцией на тему «Православие и культура».



О сложном и вечном - на простом и понятном языке, вернее, на молодежном сленге говорил со студентами ОГУ столичный профессор. Владимир Легойда для общения выбрал формат «диалога на равных». Он не давал четких зазубренных ответов на заданную тему, а рассуждал о проблеме «отцов и детей», образовании, о современном информационном пространстве. Главный посыл: научиться рассуждать – цель, которую надо достичь каждому студенту.



Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата: «Мнения своего нет у тех, кто книжки читает и не думает! Можно выучить наизусть «Братьев Карамазовых», но это не сделает вас умнее, также как и изучение иностранных языков, можно выучить хоть 125 языков - к уму это отношения не имеет, это просто хорошая память, вот и все».

Подобные лекции «без бумажки» и живое общение - это именно тот стиль, который предпочитает современная молодежь. Поэтому аудитория была полна, студенты не только внимали, но и задавали вопросы.



Анна Бакаева, заместитель председателя молодёжного правительства Орловской области: «Он всегда говорит на одном языке с молодежью, всегда затрагивает актуальные проблемы, и, самое главное, он стимулирует молодежь образовываться, получать знания. У ребят исписаны блокноты, потому что просто каждая фраза расходится на цитаты».

В ходе своего визита в Орел Владимир Легойда также принял участие в работе пленарного заседания Всероссийской научно-практической конференции «Профилактика религиозного экстремизма: ценностно-мировоззренческие аспекты» в архитектурно-строительном институте ОГУ им. И. С. Тургенева. Конференция посвящена 20-летию образования кафедры теологии, религиоведения и культурных аспектов национальной безопасности вуза. Кроме того, в Духовно-православном центре «Вятский Посад» профессор принял участие в работе круглого стола «Воспитание нравственности как фактор профилактики религиозно мотивированного экстремизма».



Тему взаимоотношений власти и Церкви обсудили в кабинете у губернатора. Во встрече принял участие митрополит Орловский и Болховский Тихон. Гостю рассказали о пробе пера этого года – фестивале колокольного искусства и музыки «Бирюза», который прошел в Болхове. Организаторами фестиваля выступили Орловская митрополия, а также региональная и районная власти.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы планируем продолжить традицию проведения этого фестиваля, чтобы открыть для жителей других регионов древний город церквей Болхов, который называют младшим братом Суздаля».

Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата: «Мы много говорим о духовности, но я вспоминаю пословицу: «Сколько ни говори «халва», слаще не станет». Поэтому сейчас такое сугубое время практических дел, я понимаю, что они есть. Я очень рад, что вы так приняли владыку. Владыку мы знаем давно, дружим. Владыка, конечно, замечательный. Я думаю, что многое вместе удастся сделать».

Работать рука об руку, заниматься самообразованием и размышлять! Главные постулаты нашего времени. Понятны они и общественным деятелям, и студентам.









Анна Вайсергисер

24 октября 2019 года







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