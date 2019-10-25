Новости версия для печати Сегодня орловская больница им. Боткина отмечает 50 лет со дня открытия Из поликлиники, которая обслуживала семьи рабочих Северного района, она выросла в многофункциональный, многопрофильный медицинский комплекс.



Сейчас здесь лечится уже третье поколение орловцев. В этих стенах появляется на свет каждый третий ребенок области. Гордость больницы - гепатологический центр, который входит в пятерку лучших в России. Там лечат заболевание печени и почти сто процентов пациентов выздоравливают.





Елена Литинская

25 октября 2019 года







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