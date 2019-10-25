Новости версия для печати Орловская полиция проводит выездные консультации Сотрудники полиции периодически работают в новых микрорайонах областного центра, удаленных от стационарных участковых пунктов.



Сегодня получить консультацию от представителей правоохранительных органов могут жители Железнодорожного района. Выездной пункт полиции работает по адресу: г. Орёл, Железнодорожный район, ул. Гайдара, д. 23. Время работы с 16:00 до 19:00.



Прием ведут участковые и сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних. Мобильный комплекс легко заметить благодаря специальной маркировке Сотрудники полиции ответят на вопросы, примут обращения. Помимо этого они ведут профилактическую работу, напоминая жителям о том, как уберечь детей от необдуманных поступков, и что делать, если в дом пришли незнакомые люди и предлагают что-то купить, установить и так далее. Полный график работы передвижного пункта размещен на официальном сайте ведомства.





Мария Семак

25 октября 2019 года







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