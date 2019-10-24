Новости версия для печати Андрей Клычков встретился с финалистами конкурса «Молодые кадры Орловщины» Сегодня участники получили удостоверения о повышении квалификации.



Сегодня губернатор области подвел первые итоги регионального конкурса «Молодые кадры Орловщины». Участники конкурса обсудили свои работы с наставниками-модераторами. Кроме того, речь шла о прохождении обучения по программе повышения квалификации и прохождения стажировки в органах исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сегодня идет активная фаза приема заявок на конкурс «Лидеры России». И, я думаю, что сегодня вы, пройдя все испытания, пройдя определенную школу и получив определенные навыки, уже точно можете претендовать на то, чтобы как минимум заявиться, как максимум уже даже предполагать, что там будет на «Лидерах России» и надеяться на более высокий результат».

А представлять есть что. Пятерка финалистов, которые выделяются из общего списка. Это проекты: «Фестиваль колокольного звона «Бирюза», «Моя профессия - мой выбор», «Трудоустройство молодых специалистов сельской местности», проект по реабилитации детей с ограниченными возможностями и пятый - в котором два мнения по раздельному сбору пластиковых отходов в Орловской области (на полуфинале конкурса было решено объединить двух участников конкурса в одну команду). Победитель будет объявлен 15 ноября.





Всеволод Трифонов

24 октября 2019 года







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