Новости версия для печати Вопросы применения законодательства о банкротстве сегодня обсудили в Орле В нашем регионе прошло выездное заседание научно-консультативного Совета при Арбитражном суде Центрального округа.



За одним столом - представители судебного корпуса и власть. Сейчас в суде на рассмотрении находятся дела о банкротстве ряда компаний-застройщиков, кредитных и финансовых организаций, а также предприятий. В ходе заседания также подняли вопросы, связанные с залогом имущества должников, банкротством физлиц и оспариванием сделок.



Александр Орлов, председатель Арбитражного суда Центрального округа: «По итогам сегодняшнего заседания рабочей группы Арбитражного суда Центрального округа будут выработаны и сформированы рекомендации научно-консультативного совета, мы их направим для утверждения в Верховный суд. После чего они поступят к нам, и мы утвердим их на президиуме, и они станут обязательными для принятия нашей деятельности по отправлению правосудия».





Надежда Невматулина

24 октября 2019 года







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