Новости версия для печати Движение по мосту Дружбы в Орле полностью перекроют Это делается, чтобы снизить уровень дорожной опасности.



Такое решение было принято сегодня на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. Основанием стало заключение комиссии, обследовавшей мост, в котором говорится, что техническое состояние вызывает угрозу для жизни людей. Ситуацию сегодня нам прокомментировал глава администрации города.



Александр Муромский, глава администрации города Орла:"Сегодня ведутся работы уже по тому, чтобы выставить аншлаги, знаки, пути объезда, проработать вопросы транспортной доступности. После того, как сейчас эти работы будут выполнены, мост будет закрыт. Напомню, что в соответсвии с заключенным муниципальным контрактом срок завершения работ по капитальному мосту Дружба обозначен как 1 декабря 2020 года."

- Вопрос корреспондента: То есть мы вот водителям что советуем, уже завтра, наверное, надо искать другие объездные пути? Александр Муромский, глава администрации города Орла: "Я наверное не говорю, что завтра это случиться, но мы обязательно об этом еще расскажем, но уже нужно продумывать пути объезда в связи с закрытием движения по мосту Дружба."







Татьяна Напольских

24 октября 2019 года







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