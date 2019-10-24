Новости версия для печати В Орле при ДТП серьезно пострадала пожилая женщина Авария произошла сегодня вечером на перекрестке улиц Васильевской и Панчука.



Медики скорой помощи поспешили доставить ее в медицинское учреждение. У женщины 48-го года рождения диагностирована открытая черепно-мозговая травма и иные повреждения. Водитель пояснил полицейским, что растерялся на перекрестке из-за сложной обстановки и жесткого закатного солнца.



Инна Можарова, инспектор по особым поручениям УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Женщина-пешеход начинала переход проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент на нее допустил наезд водитель автомобиля «Форд».

Как стало известно позже, пострадавшая скончалась в больнице.







Иван Суверин

24 октября 2019 года







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