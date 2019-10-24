Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Путь к «Дружбе» - отрезают. Движение по мосту будет перекрыто. Глава администрации Орла рассказал нам - почему?



- Судьба молодой России решалась под Орлом. Сегодня на месте Орловско-Кромского сражения вековой давности был установлен памятный знак.



- О сложном и вечном - простым языком. Профессор МГУ и пресс-секретарь Патриарха сегодня прочел лекцию орловским студентам.



- Навыки спасения на высоте птичьего полета. Сегодня на высотке Болховского микрорайона прошли учения.



- Русская классика на орловской сцене. Сегодня в Орле открылся международный театральный фестиваль.



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Вести-Орёл

24 октября 2019 года







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