Новости версия для печати Скончалась женщина-пешеход, попавшая накануне в ДТП на Васильевской ДТП произошло в Орле 24 октября в 16:20.



Роковой момент, когда черный «Форд», не сбавляя скорости, пересекает перекресток, попал на видеорегистратор, а вот сам наезд остался за кадром.

Инна Можарова, инспектор по особым поручениям УГИБДД УМВД России по Орловской области: «В районе пересечения улицы Панчука с улицей Васильевской произошел наезд на пешехода. По прибытии сотрудниками ГИБДД на место происшествия было предварительно установлено: женщина-пешеход начинала переход проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу, в этот момент на нее допустил наезд водитель автомобиля «Форд». В результате наезда женщина-пешеход получила телесные повреждения».

Прибывшие на Васильевскую медики неотложки пытались сделать для пострадавшей все от них зависящее. В числе полученных пенсионеркой ранений самым тяжелым была открытая черепно-мозговая травма. Хотя женщину оперативно доставили в больницу, она не прожила и двух часов.

Вот как обстоятельства трагедии объяснил молодой водитель «Форда»: «Пробка, заторы, начал объезжать машины, солнце ослепило, не заметил. Бабушка, наверное, из-за того, что машины не сильно двигаются, решила перебежать. Солнце слепит. Я не совсем понял, что это было, и совершил наезд».

Изложенные водителем подробности, едва ли послужат ему оправданием. Расследование продолжится в рамках уголовного дела, и виновника ДТП, по словам инспекторов, на этот раз будет установить несложно.









Иван Суверин

25 октября 2019 года







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