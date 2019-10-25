Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
25.10.2019
13:46:56
Новости
ВСЕ НОВОСТИ
ВИДЕО

Программа передач
Телеканал "РОССИЯ"
Телеканал "РОССИЯ24"
"Радио России. ОРЁЛ"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Аграрный вопрос
От первого лица
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
Всё в дом
Мобильный репортёр
Кавказский дневник
Провинциалы
Пьедестал
Из архива ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Слово о вечном
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Летопись войны

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив

Орловщина
ВЫБОРЫ 2019
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

От медсанчасти до многопрофильного медицинского центра

Сегодня орловская больница имени Боткина отмечает юбилей – 50 лет со дня открытия.

Началась история больницы имени Боткина 50 лет с поликлиники, которая обслуживала семьи рабочих заводов Северного района - теперь здесь инфекционный корпус. Затем стали появляться новые корпуса.

Сегодня больница имени Боткина это многопрофильный медицинский центр с множеством специализированных отделений, двумя поликлиниками – детской и взрослой и двумя женскими консультациями. Особая гордость - служба родовспоможения и выхаживания малышей. Более трети родившихся в Орловской области малышей появляются на свет в роддоме больницы им. Боткина. Обычно новорожденные находятся вместе с мамами, но если что-то пойдет не так, им приходит на помощь отделение неонаталогии. В отделении имеется все для искусственной вентиляции легких, инфузионной терапии, фототерапии. Однако развитие службы будет продолжаться и дальше. Скоро здесь появится новый современный акушерский корпус.
Александр Лялюхин, главный врач городской больницы им. С.П. Боткина: «В новом корпусе мы сможем создать все современные условия для пребывания рожениц, для пребывания детей, индивидуальные палаты, индивидуальные родзалы».

Еще одна гордость больницы - гепатологический центр. Один из лучших в России. По результатам выявления и лечения заболеваний печени он занимает второе место после московских центров в ЦФО.
Виктория Адоньева, заведующая гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина: «Если в целом по России лечится не боле 5-6% пациентов, то у нас для гепатита Б 100% доступ в терапию, для гепатита С охват противовирусным лечение приближается к 30%. Это один из самых высоких показателей в стране».

Помогают центру и хирурги больницы. Скоро здесь будут выполнять операции, которые раньше делали только в федеральных центрах.
Владимир Конокотин, заместитель главного врача по хирургии городской больницы им. С.П. Боткина: «У нас сейчас врачи обучаются эндоскопическому лигированию вен пищевода, что вместе с наши гепатологическим центром выводит на более высокий уровень оказание медицинской помощи и приближает нас к уровню федеральных центров».

Сегодня в больнице получают лечение порядка 70 тысяч взрослых и маленьких пациентов. Те, кто когда-то появился здесь на свет, приводят сюда лечиться своих детей и внуков.




Елена Литинская
25 октября 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта