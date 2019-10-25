Новости версия для печати От медсанчасти до многопрофильного медицинского центра Сегодня орловская больница имени Боткина отмечает юбилей – 50 лет со дня открытия.



Началась история больницы имени Боткина 50 лет с поликлиники, которая обслуживала семьи рабочих заводов Северного района - теперь здесь инфекционный корпус. Затем стали появляться новые корпуса.



Сегодня больница имени Боткина это многопрофильный медицинский центр с множеством специализированных отделений, двумя поликлиниками – детской и взрослой и двумя женскими консультациями. Особая гордость - служба родовспоможения и выхаживания малышей. Более трети родившихся в Орловской области малышей появляются на свет в роддоме больницы им. Боткина. Обычно новорожденные находятся вместе с мамами, но если что-то пойдет не так, им приходит на помощь отделение неонаталогии. В отделении имеется все для искусственной вентиляции легких, инфузионной терапии, фототерапии. Однако развитие службы будет продолжаться и дальше. Скоро здесь появится новый современный акушерский корпус.

Александр Лялюхин, главный врач городской больницы им. С.П. Боткина: «В новом корпусе мы сможем создать все современные условия для пребывания рожениц, для пребывания детей, индивидуальные палаты, индивидуальные родзалы».

Еще одна гордость больницы - гепатологический центр. Один из лучших в России. По результатам выявления и лечения заболеваний печени он занимает второе место после московских центров в ЦФО.

Виктория Адоньева, заведующая гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина: «Если в целом по России лечится не боле 5-6% пациентов, то у нас для гепатита Б 100% доступ в терапию, для гепатита С охват противовирусным лечение приближается к 30%. Это один из самых высоких показателей в стране».

Помогают центру и хирурги больницы. Скоро здесь будут выполнять операции, которые раньше делали только в федеральных центрах.

Владимир Конокотин, заместитель главного врача по хирургии городской больницы им. С.П. Боткина: «У нас сейчас врачи обучаются эндоскопическому лигированию вен пищевода, что вместе с наши гепатологическим центром выводит на более высокий уровень оказание медицинской помощи и приближает нас к уровню федеральных центров».

Сегодня в больнице получают лечение порядка 70 тысяч взрослых и маленьких пациентов. Те, кто когда-то появился здесь на свет, приводят сюда лечиться своих детей и внуков.









Елена Литинская

25 октября 2019 года







На главную страницу





